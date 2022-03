Sporting confirma passagem aos ‘oitavos’ da Liga Europeia de andebol com triunfo

O jovem lateral sportinguista Francisco Costa, de apenas 17 anos, foi o melhor jogador em campo, ao apontar um total de 11 golos durante o jogo, seguido do egípcio Mohamed Sanad, com oito, e do francês Quentin Minel, com cinco, ambos jogadores do Nimes Gard.



A turma ‘verde e branca’ entrou em campo já qualificada, devido ao desaire dos gregos do AEK Atenas frente aos macedónios do Eurofarm Pelister (30-19), avançando como o quarto posicionado do Grupo D, com 11 pontos, os mesmos dos suíços do Kadetten.



Embora derrotado nesta partida, o Nimes Gard terminou o agrupamento na liderança, com 12 pontos, os mesmos do Eurofarm Pelister, enquanto as duas equipas eliminadas no grupo foram o AEK Atenas, com oito pontos, e os húngaros do Tatabanya, com seis.



O conjunto gaulês começou mais forte e chegou aos 4-1, uma vantagem rapidamente anulada pelo Sporting, ‘embalado’ por Francisco Costa, reequilibrando o resultado no marcador durante alguns minutos, até o Nimes Gard voltar a ‘disparar’, em vantagem.



Os forasteiros estavam aparentemente confortáveis, com cinco golos de diferença (10-15) e com o guarda-redes Rémi Desbonnet a transmitir muita segurança na baliza, mas a formação ‘leonina’ encetou uma grande recuperação e regressou à discussão do jogo.



Perante a inércia contrária, os sportinguistas conseguiram mesmo igualar (17-17), mas um tento de Luc Tobie, no derradeiro segundo para se jogar na primeira parte, colocou o Sporting com uma desvantagem tangencial para a etapa complementar do encontro.



Depois de um longo período de parada e resposta no marcador, os ‘leões’ conseguiram mesmo alcançar a vantagem (23-22), através de um livre de sete metros apontado por Francisco Costa, e consolidaram-na de imediato pelo dinamarquês Jonas Tidemand (24-22).



Com avanços e recuos na margem, que nunca foi superior a dois tentos, o Sporting chegou ao último minuto da partida a vencer por 31-29 e, muito galvanizados pelo público no Pavilhão João Rocha, os ‘leões’ souberam aguentar a preciosa vantagem, com muita ‘arte e engenho’.



O egípcio Mohamed Sanad ainda reduziu para o Nimes Gard, com 40 segundos para se jogar, mas o espanhol Carlos Ruesga sentenciou o primeiro triunfo ‘leonino’ diante dos franceses (32-30), um bom indicador para a fase dos oitavos de final da Liga Europeia.