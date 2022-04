Sporting consegue primeira `dobradinha` no nacional de natação pura

O duplo êxito significou o nono cetro consecutivo no setor masculino, enquanto no feminino soma sete no total, depois de ter dominado entre 2000 e 2006.



Nos homens, os ‘leões’, que lideraram sempre, concluíram com 915 pontos, e superiorizaram-se ao Benfica, com 831, e FC Porto, com 764.



O desempenho feminino foi selado com 930 pontos, deixando o FC Porto em segundo, com 869, enquanto o Algés, que detinha o cetro, fechou o pódio com 763.



O Algés e Dafundo tinha sido a última equipa a conquistar os dois títulos, em 1994/95: apenas mais um clube, o FC Porto, conseguiu a dobradinha, por duas vezes, em 1990/91 e 1991/92.



Entre 1978/79 e 1985/86 o campeonato disputou-se apenas numa variante masculina e feminina.



Em termos individuais, destaque para o benfiquista Diogo Ribeiro que bateu o recorde nacional juniores 18 dos 100 mariposa com melhor marca das eliminatórias, em 52,68 segundos.



Como não se realizaram os campeonatos de 2019/20 e 2020/21, devido à pandemia de covid-19, os 15 clubes participantes este ano foram os nove melhores de 2018/19, bem como os três mais fortes do nacional de clubes da segunda divisão nessa época e na seguinte.