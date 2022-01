Sporting contra Quinta dos Lombos nos quartos da Taça da Liga de futsal

Com 'leões', campeões em título, e 'águias', que foram 'vice' em 2021, a defrontarem-se apenas na final, se lá chegarem, a competição decorrerá em formato de final a oito, de 24 a 27 de fevereiro, com o local ainda por anunciar.



No sorteio da prova, disputada pelos oito primeiros classificados do campeonato, nota ainda um embate entre o Fundão e o Futsal Azeméis e entre o Candoso e o Elétrico.







Programa da final a oito da Taça da Liga de futsal:







- Quartos de final, 24 e 25 fev:



Jogo 1: Sporting de Braga -- Benfica.



Jogo 2: Sporting -- Quinta dos Lombos.



Jogo 3: Fundão -- Futsal Azeméis.



Jogo 4: Candoso -- Elétrico.







- Meias-finais, 26 fev:



Vencedor do jogo 2 -- Vencedor do jogo 4.



Vencedor do jogo 3 -- Vencedor do jogo 1.







- Final, 27 fev:



Vencedor da meia-final 1 -- Vencedor da meia-final 2.