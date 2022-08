Sporting contrata basquetebolista norte-americano Isaiah Armwood

“Sei que é um grande clube com elevadas expectativas. Estou desejoso de começar a treinar e competir por títulos este ano. Pesquisei sobre o clube e percebi o quão grandioso é. Especialmente no futebol, mas o basquetebol vem logo atrás, por isso, a decisão de vir para o Sporting foi fácil”, afirmou Isaiah Armwood à televisão do clube.



O norte-americano diz que espera uma Liga muito competitiva e considera que a sua experiência em diferentes campeonatos, incluindo a ‘G-League’, pode ajudar o Sporting: “Venho dos EUA, onde o tipo e o estilo de jogo são diferentes. Ajudou-me imenso. Jogar na G-League fez com que evoluísse enquanto jogador e profissional. Depois voltei à Europa, e isso também ajudou muito na minha evolução”.



Sobre as suas características, Isaiah Armwood descreve-se como “um jogador versátil, seja a encestar, a defender, a afundar, a fazer triplos".



"Tenho muito orgulho em fazer um pouco de tudo em campo. Sou um extremo, um ‘voador’, mas, se observarem o meu jogo ao longo dos anos, sou capaz de fazer um pouco de tudo em campo”, afirmou.



Depois de ter jogado basquetebol universitário nos EUA ao serviço dos Villanova Wildcats e dos George Washington Colonias, Isaiah Armwood jogou no Aquila Basket Trento e no Chieti Basket 1974, em Itália, nos japoneses do Rizing Zephyr Fukuoka, nos húngaros do DEAC, nos norte-americanos do Capital City Go-Go e do Lakeland Magic e nos romenos do CS Dinamo București, além dos lituanos do BC Šiauliai, onde jogou em 2021/2022.