Sporting contrata internacional argentino para equipa de voleibol

Lusa 04 Jul, 2017, 16:27 | Outras Modalidades

O veterano jogador, de 33 anos, é o segundo reforço estrangeiro para a nova equipa de voleibol ‘leonina’ – com a qual o clube vai esboçar o “ataque ao título”, na posse do rival Benfica -, depois do atacante brasileiro Evandro Souza.



Guillermo Garcia, que pode alinhar como oposto (posição quatro) ou atacante ponta (posição dois), já representou um clube europeu, o Rennes, de França, tendo também alinhado no Alianza de Jesús Maria, Bolívar, Buenos Aires Unidos e Gigantes del Sur.