Sporting contrata pivô alemão para a equipa de andebol

Na apresentação do jogador, hoje realizada, Andrejew mostrou-se "muito feliz" por chegar a "um grande clube europeu".



No plantel às ordens de Rui Silva, Daniel Andrejew vai encontrar o compatriota Jens Schöngarth e ainda Darko Dukić, de quem foi colega de equipa na Bielorrússia.



"É um novo país e uma nova língua que devo aprender. O Jens Schöngarth é alemão e posso falar com ele, o que é bom porque pode ajudar-me na integração. O Darko estava no meu clube anterior, o que é perfeito para mim. Já tenho dois amigos aqui", disse o reforço leonino.



O jogador, que se destaca pela compleição física, com 2,05 metros e 118 quilos, garantiu que trabalha muito durante os jogos.



"Sou um pivô grande. Seguro bem a minha posição e luto bastante quando tenho a bola para marcar golo ou ganhar livres de sete metros, de preferência com exclusões de dois minutos para os adversários. Na defesa, jogo na zona central", acrescentou.