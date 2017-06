Sporting contrata voleibolista João Fidalgo

Lusa 26 Jun, 2017, 16:41 | Outras Modalidades

"Não podia estar mais contente por vestir as cores do Sporting, o meu clube desde nascença. Espero dar muitos títulos ao Sporting neste pavilhão e acho que estar ao lado destas grandes estrelas, muitas delas da seleção nacional, com muitos anos de voleibol e presenças nos Jogos Olímpicos, é uma das razões que aumentou a minha felicidade. Vou aprender muito ao lado deles e espero evoluir, esperando que a minha presença no Sporting seja longa", referiu Afonso Reis, de 17 anos, que alinhava no Sporting Clube das Caldas da Rainha.



O Sporting anunciou em 05 de junho o regresso ao voleibol, modalidade que deixou de existir no clube há 22 anos, apresentando Miguel Maia como ‘capitão’ de equipa e o primeiro reforço.