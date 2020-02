Sporting critica ausência do Benfica do nacional feminino de pista coberta

Carlos Silva cirticou a ausência do Benfica nestes termos: "Como amante da modalidade, a ausência do benfica cabe aos seus responsáveis. Colocando-me como participante, não é explicável. è uma estratégia que o Benfica usa para denegrir a vitória dos outros: como sabem que perdem, saem de campo e isso não é desporto, disse elogiandoa sua equipa que "conitnua a dar cartas".





O Sporting venceu o nacional feminino com 100 pontos com o Sporting de Braga a ficar no 2.º lugar com 82 e o Juventude Vidigalense na terceira posição com 66 pontos.