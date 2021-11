Sporting dá passo em frente para os `oitavos` da Taça Challenge

Num jogo em que os forasteiros acabaram por ser uma presa fácil, a verdade é que OK Nis ainda conseguiu desfeitear o Sporting no segundo parcial, deixando assim alguns argumentos para o encontro previsto para 08 de dezembro, na Sérvia. Mas, tendo como exemplo o jogo de hoje, muito dificilmente a formação portuguesa não passará à ronda seguinte.



Os 'leões', depois de um início de 'set' dividido, conseguiram 'disparar' para a vitória a partir do 15.º ponto, dando sinais aos sérvios de que ou melhoravam no jogo ofensivo ou sairiam de Odivelas sem triunfos nos parciais. O expressivo 25-17 era um sinal claro.



Contudo, sem a intensidade dos grandes jogos europeus, o OK Nis conseguiu 'sedar' o Sporting e, sem fazer um parcial de 'encher o olho', foi amealhando pontos, impondo-se muito por culpa dos comandados de Gersinho, que até se colocaram na condição de vencedores, aos 16-15, mas não tiveram a frieza necessária para arrancar para o triunfo claudicando por 25-21.



Melhorando no serviço, na receção, embora com alguns erros desnecessários, e no ataque, o Sporting voltou a comandar as operações. Com José Alvarez a brilhar, no capítulo da finalização, os 'leões' aproveitaram da melhor forma a rotação de jogadores que o OK Nis estava a fazer para vencer por 25-16.



No tudo ou nada para a formação de Alvalade, o quarto 'set' pertenceu à equipa da casa, que apesar de um ou outro desaire no serviço venceu por expressivos e claros 25-10, dando por terminado o jogo que também serviu de despedida da arbitragem do suíço Philippe Weinberger.







Jogo realizado no Pavilhão multiúsos de Odivelas.



Sporting -- OK Nis, 3-1.



Parciais: 25-17 (17 minutos), 21-25 (24), 25-16 (23) e 25-10 (17).







Sob a arbitragem de Marcos Folgar Fraga (Espanha) e Philippe Weinberger (Suíça), as equipas alinharam:



- Sporting: Tiago Pereira, José Alvarez, Thiago Gelinski, Tiago Barth, Joaquim Gallego e Yohan Leon. Jogaram ainda: João Fidalgo (líbero), Robinson Dvoranen, Frederico Santos e Thomas Douglas-Powell.



Treinador: Gersinho.



- OK Nis: Veljko Masulovic, Nicola Milanovic, Nemanja Miljkovic, Stefan Zivanovic, Nemanja Jelic e Dusan Jovic (líbero). Jogaram ainda: Mladen Raos, Darko Savic, Martin Cvetanovic, Aleksandar Jovanovic, Stefan Kostadinovic e Dusan Djokic.



Treinador: Dragan Svetozarevic.







Assistência: cerca de 1.000 espetadores.