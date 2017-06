Sporting de Braga conquista Taça europeia de clubes de futebol de praia

Lusa 04 Jun, 2017, 21:31 | Outras Modalidades

Na quinta edição da competição, a formação bracarense, terceira classificada em 2014 e 2016, sucedeu aos italianos do Viareggio, que no ano passado também venceram o Artur Music na final.



O Sporting terminou a competição no sétimo lugar, ao vencer os espanhóis do Bala Azul, por 6-3.



Na competição feminina, vencida pelas suíças do Havana Shots Aargau, que derrotaram na final as inglesas do Portsmouth Ladies, por 4-3, a formação da Associação de Futebol de Leiria não foi além do 16.º lugar, ao perder hoje por 8-4 diante das russas do WFC Neva.