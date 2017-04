Sporting de Braga domina convocados de Portugal para o Mundial2017 de futebol de praia

Lusa 15 Abr, 2017, 16:20 | Outras Modalidades

Bê Martins, Bruno Novo, Bruno Torres, Jordan Santos, José Maria e Léo Martins, todos jogadores do emblema minhoto, integram as escolhas de Márcio Narciso, que também chamou Madjer, Rui Coimbra e Tiago Petrony, os três do Sporting.



Elinton Andrade (FC Barcelona), Alan Cavalcanti (Benfica Loures) e Nuno Belchior (Os Indefectíveis) completam a lista de convocados de Portugal, que vai nas Bahamas defender o título conquistado há dois anos, em Espinho.



A seleção nacional concentra-se no dia 17 de abril, na Quarteira, e no dia seguinte viaja para Nassau, capital das Bahamas. O Mundial arranca a 27 e termina a 07 de maio.



Portugal vai defrontar Panamá (28 abril), Paraguai (30 abril) e Emirados Árabes Unidos (02 maio) no grupo C.



A seleção lusa conquistou o Campeonato do Mundo em 2015, batendo o Tahiti na final por 5-3.