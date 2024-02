Sporting de Braga segundo na Taça dos Campeões Europeus feminina de corta mato

Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, a etíope Likina Amebaw, do espanhol Playas de Castellón, venceu a prova individualmente, com Francine Niyomukunzi (Burundi), das italianas do Pro Patria, na segunda posição, e a etíope Asmarech Anley, do Sporting de Braga, na terceira posição.

Mariana Machado foi sexta e melhor portuguesa, com Vanessa Carvalho, na 17.ª posição, a fechar a classificação das bracarenses, que melhoraram a terceira posição do ano passado.

O Batman Petrol terminou com 23 pontos, menos três do que o Sporting de Braga e 11 do que as espanholas do Bilbao At. Santum, com o Sporting a ser sexto, com 55.