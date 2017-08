Sporting de Braga vence Sporting e é campeão nacional de futebol de praia

Lusa 27 Ago, 2017, 20:33 / atualizado em 27 Ago, 2017, 20:33 | Outras Modalidades

A formação bracarense, detentora da Taça europeia de clubes de futebol de praia, ao vencer na final, disputada também na Nazaré, os ucranianos do Artur Music (8-5), reconquistou um título que perdeu na última época para o Sporting.



No tempo regulamentar registou-se uma igualdade a quarto golos no estádio do Viveiro, na Nazaré. Pelo Sporting de Braga marcaram Jordan, Be Martins e Bokinha (2) e pelo Sporting Ozu, Nelito, Duarte Vivo e António.



Com a igualdade a 4-4 a manter-se no final do prolongamento a decisão avançou para a marcação das grandes penalidades, tendo Jordan, Be Martins e Mauricinho convertido para o Sporting de Braga e Ozu e Nelito para o Sporting.



As equipas do Sporting de Braga e do Sporting têm marcado as últimas épocas do futebol de praia nacional, com os 'arsenalistas' a somarem quatro títulos nas últimas cinco edições, contra um do Sporting, que foi por três vezes finalista vencido.



O Sporting de Braga criou a sua equipa de futebol de praia em 2013 e nesse mesmo ano conquistou o título nacional invicto, impondo-se na final ao Estoril-Praia.



A formação 'arsenalista' é a que soma mais títulos nacionais de futebol de praia, quatro (2013, 2014, 2015 e 2017), seguida de um trio com dois, que integra Benfica (2006 e 2007), Vitória de Setúbal (2008 e 2010) e Sporting (2010 e 2016).



Em 2010 coexistiram duas provas. A Liga Nacional de futebol de praia deu origem ao campeonato nacional de praia, daí existirem dois campeões no mesmo ano.