Sporting defronta equipa eslovena na Taça Challenge de voleibol

Lusa Comentários 26 Jun, 2019, 16:25 | Outras Modalidades

Segundo o sorteio hoje realizado, a equipa de Alvalade joga a primeira mão entre 10 e 12 de dezembro, na Eslovénia, e recebe o Calcit Volley Kamink, em Lisboa, entre 17 e 19 do mesmo mês.



O Fonte do Bastardo discute com a formação francesa o acesso aos 16 avos de final, jogando a primeira mão nos Açores entre 12 e 14 de novembro, e a segunda entre 26 e 28 do mesmo mês.



Caso se qualifique para os 16 avos de final, o Fonte Bastardo defrontará os suíços do Volley Schönnenwerd, jogando primeiro em casa.



Na Taça Challenge feminina, o Clube K vai defrontar nos 16 avos de final as romenas do Stiinta Bacau, jogando nos Açores entre 3 e 5 de dezembro e na casa da formação da Roménia entre 17 e 19 do mesmo mês.