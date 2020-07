Sporting defronta o Fribourg na "Champions" de basquetebol

O vencedor da eliminatória, a realizar em duas mãos, em 15 e 18 de setembro, com o primeiro jogo em Alvalade, irá defrontar na decisiva segunda ronda o adversário a sair do confronto entre os bósnios do Igokea e os romenos do U-BT Cluj Napoca.



A fase regular da Liga dos Campeões de Basquetebol (BCL) será disputada por 32 equipas, sendo que neste momento 28 têm já lugar assegurado e as restantes quatro vagas serão disputadas por 16 equipas, entre as quais o Sporting.



A primeira ronda de qualificação reduzirá o lote das equipas candidatas à fase regular a oito e a segunda a quatro, que terão acesso à fase decisiva, a ser disputada por quatro grupos de oito formações. As quatro mais bem posicionadas de cada grupo avançam para os "play-offs".



Disputados os oitavos e os quartos de final, a final a quatro decorrerá em maio de 2021.



O Sporting ganhou o direito de participar na Liga dos Campeões de basquetebol pelo facto de ser o clube que liderava o campeonato nacional na altura da sua suspensão, devido à pandemia de covid-19.