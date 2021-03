Sporting defronta Wisla Plock nos oitavos da Liga Europeia de andebol

Já apurados para os oitavos de final, os 'leões' perderam hoje em casa dos alemães do Fuchse Berlim (29-19), que venceram a 'poule', e acabaram por ser ultrapassados na terceira posição pelos suecos do Kristianstad, que empataram com os franceses do Nimes (30-30).



Assim, o Sporting vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do Grupo A, o Wilsa Plock, que já tinha assegurado o primeiro lugar ainda antes da jornada final, com oito triunfos e um empate - fecha a fase de grupos hoje.



O Wisla Plock foi sete vezes campeão polaco, a última das quais em 2011, e desde então foi sempre segundo classificado, atrás do Kielce, vencedor da Liga dos Campeões em 2016.