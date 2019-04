Sporting e Algés lideram o Nacional de Clubes de natação ao fim do primeiro dia

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 21:12 | Outras Modalidades

Quando estão disputadas 18 das 38 provas da competição disputada no Complexo Nacional de Piscina do Jamor, o Sporting comanda isolado com 343 pontos, à frente do Benfica (315) e do FC Porto (274).



No setor feminino, o Algés e Dafundo lidera com 325 pontos seguido do Benfica (310) e do Sporting (303).



Entre os homens, O Sporting soma sete títulos consecutivos nos últimos anos, de 2011 a 2018, enquanto as nadadoras do Algés e Dafundo venceram nas últimas duas épocas, somando quatro títulos no seu palmarés (1986/87, 1994/95, 2016/17, 2017/18).



No plano competitivo, destaque para os recordes nacionais absolutos de clubes nas estafetas de 4x100 estilos para a equipa masculina do Sporting e a feminina do Algés.



As algesinas superaram o recorde absoluto de clubes dos 4x100 estilos com o quarteto formado por Rafaela Azevedo, Raquel Pereira, Madalena Azevedo e Ana Sousa, ao vencerem com 4.14,70 minutos, melhorando o anterior recorde nacional (4.16,23), na posse do Clube de Natação da Amadora desde 2009.



O Sporting esteve em destaque com o recorde absoluto nos 4x100 estilos, através de Francisco Santos, António Mendes, Igor Mogne e Alexis Santos, que venceram com 3.44,22 minutos, superando a marca que já lhe pertencia (3.46,10), desde 2018.



Os ‘leões’ superaram também o recorde nacional sénior de clubes de 4x100 livres, através do quarteto composto por Igor Mongne, Tiago Costa, Francisco Santos, Alexis santos, que terminou com 3.25,00 minutos. O máximo anterior (3.25,00) já pertencia ao Sporting desde 2018.



O recorde nacional absoluto é do FC Porto, com 3.24,33 minutos, desde 2019.