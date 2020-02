Sporting e Benfica defrontam-se nos `quartos` da Taça de Portugal de futsal

O jogo grande dos quartos de final da Taça de Portugal junta os clubes que somam sete triunfos cada na prova, sendo que o Benfica marcou ainda presença em seis finais e o Sporting -- vencedor das duas últimas edições - em duas.



O ACD Ladoeiro, único 'sobrevivente' da segunda divisão, vai defrontar nos quartos de final o Sporting de Braga, finalista vencido em duas edições do evento, em 2012/13, frente ao Sporting (7-1), e 2006/07, com o Benfica (1-0).



Portimonense-Eléctrico e Modicus-Leões de Porto Salvo são os restantes jogos dos 'quartos' da final a oito da Taça de Portugal de futsal.







Programa da final a oito da Taça de Portugal de futsal:



- Quartos de final (12 mar, quinta-feira)



Jogo 1: Portimonense -- Eléctrico.



Jogo 2: Modicus - Leões de Porto Salvo.



Jogo 3: Benfica -- Sporting.



Jogo 4: Sporting de Braga - ACD Ladoeiro.







- Meias-finais (14 mar, sábado)



Jogo 5: Vencedor Jogo 4 - Vencedor Jogo 1.



Jogo 6: Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 3.







- Final (15 mar, domingo)



Vencedor do Jogo 5 -- Vencedor do Jogo 6.