Sporting e Benfica disputam final da Divisão de Honra feminina de râguebi

As ‘leoas’ venceram, em Lisboa, por 24-20 e deram a volta ao resultado negativo da primeira mão das meias-finais, quando tinham perdido, em Arcos de Valdevez, por 12-10.



Já as 'águias' venceram hoje, na Moita da Anadia, por 31-14, confirmando o favoritismo conquistado na primeira mão, em Lisboa, quando bateram o ‘consórcio’ rival por 44-7.



O Sporting vai tentar conquistar o oitavo título de campeão nacional de forma consecutiva e igualar o Benfica, clube com mais títulos conquistados no historial da competição, mas que não vence desde 2016.



A final está prevista para 28 de janeiro, no CAR do Jamor, em horário ainda a determinar pela Federação Portuguesa de Râguebi.