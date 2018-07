Sporting e Benfica dominam último dia dos Nacionais de natação

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 19:32 | Outras Modalidades

Nas piscinas do Jamor, em Oeiras, Inês Fernandes, do Sporting, nadou a final dos 200 metros estilos em 02.20,59 minutos, conseguindo assim o lugar mais alto do pódio, à frente de Luísa Machado, da União Piedense, e de Francisca Mesquita, do Colégio Monte Maior.



Outra medalha para os 'leões' foi conseguida por Guilherme Pina, ao concluir 800 metros livres em 8.12,95 minutos, ainda que insuficiente para fazer melhor do que José Lopes, do Sporting de Braga, que completou a prova em 08.09,11. José Carvalho, da União Piedense, terminou no terceiro lugar.



Os restantes 'metais' 'leoninos' foram conseguidos com dois terceiros lugares. Nos 100 metros livres, Igor Mogne, com 51.52, não fez melhor do que o vencedor Guilherme Dias (Benfica), que obteve 51.22, e Gustavo Madureira (Académica), em 51.42.



Nos 200 metros mariposa, António Mendes contentou-se com o último lugar do pódio, face aos 02.06,46, atrás dos dois nadadores do Benfica Tiago Cordeiro (02.02,64) e Luiz Pereira (02.03,15).



Também para os 'encarnados' e nos 100 metros livres femininos, Letícia André (57.50) alcançou a prata, impondo-se a Rita Frischknecht (58.44), do Algés, mas insuficiente para ultrapassar a vencedora Ana Rodrigues (Sanjoanense), que conseguiu 56.53.



Nas outras provas realizadas, Tamila Holub, do Sporting de Braga, triunfou nos 1.500 metros livres, Inês Henriques, dos Pimpões, foi a melhor nos 200 metros mariposa e José Lopes, também do Sporting de Braga, voltou a conseguir a medalha mais desejada, desta vez na prova dos 200 metros estilos.







Pódios do quarto e último dia:



Feminino:



- 1.500 metros livres:



1. Tamila Holub (Sporting de Braga), 16.50,08 minutos.



2. Mariana Mendes (Colégio Monte Maior), 17.24,20.



3. Ana Queiroz (CASPAE), 17.39,53.



- 200 metros mariposa:



1. Inês Henriques (Pimpões), 02.14,53 minutos.



2. Mariana Barbosa (FC Porto), 02.17,09.



3. Giovanna Vargas (Náutico Marinha Grande), 02.18,92.



- 100 metros livres:



1. Ana Rodrigues (Sanjoanense), 56.53 segundos.



2. Letícia André (Benfica), 57.50.



3. Rita Frischknecht (Algés), 58.44.



- 200 metros estilos:



1. Inês Fernandes (Sporting), 02.20,59 minutos.



2. Luísa Machado (União Piedense), 2.22,74.



3. Francisca Mesquita (Colégio Monte Maior), 2.23,15.







Masculinos:



- 800 metros livres:



1. José Lopes (Sporting de Braga), 08.09,11 minutos.



2. Guilherme Pina (Sporting), 08.12,95.



3. José Carvalho (União Piedense), 08.17,51.



- 200 metros mariposa:



1. Tiago Cordeiro (Benfica), 02.02,64 minutos.



2. Luiz Pereira (Benfica), 02.03,15.



3. António Mendes (Sporting) 02.06,46.



- 100 metros livres:



1. Guilherme Dias (Benfica), 51.22 segundos.



2. Gustavo Madureira (Académica), 51.42.



3. Igor Mogne (Sporting), 51.52.



- 200 metros estilos:



1. José Lopes (Sporting de Braga), 02.04,48.



2. Bruno Ramos (Belenenses), 02.05,42.



3. Pedro Santos (Algés) 02.06,62.