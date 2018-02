Sporting e Benfica empatados em masculinos na pista coberta, `leoas` lideram

17 Fev, 2018, 19:50 | Outras Modalidades

A desclassificação nos 400 metros de Jordin Andrade, que tinha sido segundo atrás do benfiquista Ricardo dos Santos, deixou a classificação empatada a 48 pontos, apesar dos seis triunfos 'leoninos' nas sete provas hoje disputadas na Expocentro, em Pombal.



Em femininos, o Sporting, vencedor de 22 em 24 edições da competição, concluiu o dia no topo, com 41 pontos, mais sete do que os 'encarnados' e do que o Juventude Vidigalense, numa jornada abrilhantada pela obtenção de mínimos de Cátia Azevedo para os Mundiais de Birmingham, juntando-se a Lorene Bazolo (Sporting), nos 60 metros, Nelson Évora (Sporting), no triplo salto, e Tsanko Arnaudov (Benfica), no lançamento do peso.



Além do triunfo de Cátia Azevedo, os 'verdes e brancos' venceram ainda as competições de 60 metros, por Bazolo, e dos 3.000 metros marcha, por Vitória Oliveira, contra uma vitória do Benfica, no salto em comprimento, graças a Yariadmis Arguelles.



Nos 60 metros, Ancuiam Lopes (Sporting) levou a melhor no setor masculino, em 6,68 segundos, sem conseguir mínimos para os Mundiais de Birmingham, impondo-se a Frederico Curvelo (Benfica), e Lorene Bazolo (Sporting) no feminino, em 7,29, deixando Tamiris De Liz (Benfica) no segundo posto.



Nuno Lopes (Sporting) chegou à vitória nos 1.500 metros, com o registo de 3.48,53 minutos, graças a um ataque na reta final da prova dominada desde o início por Emanuel Rolim (Benfica), que não foi além do terceiro lugar, atrás de Nuno Pereira (Estreito), segundo.



Em femininos, a júnior Mariana Machado (Sporting de Braga) superou a concorrência nos 1.500 metros, ao melhorar o seu recorde pessoal, para 4.27,45, naquela que é a melhor marca nacional do ano e o quarto melhor de sempre no escalão.



O Sporting dominou também na marcha, com os triunfos de João Vieira nos 5.000 metros, em 19.30.20 minutos, e Vitória Oliveira nos 3.000, em 13.22,07 minutos, relegando para as segundas posições, respetivamente, os benfiquistas Miguel Carvalho e Mara Ribeiro.



Catarina Queirós (Jardim da Serra) venceu no salto em altura, sendo a única a saltar 1,71 metros, marca falhada por Lecabela Quaresma (Juventude Vidigalense), Catarina Fonseca (Sporting) e Jennifer Gomes (GRECAS). Yariadmis Arguelles (Benfica) arriscou 1,77, sem sucesso, enquanto disputava também o salto em comprimento, que viria a vencer, com 6,25 metros.



Outro triunfo 'encarnado' foi conquistado por Ricardo dos Santos nos 400 metros, com 47,17 segundos, o melhor tempo nacional do ano, numa prova em que Jordin Andrade (Sporting) foi desclassificado, por pisar a linha interior da pista na primeira volta.



Os 'leões' Ruben Miranda, no salto com vara, e Miguel Marques, no salto comprimento, saíram vencedores dos concursos, secundados por atletas 'encarnados', enquanto Nelson Pinto (Sporting) venceu no desempate no salto em altura frente a Paulo Neto (Jardim da Serra).



A Juventude Vidigalense segue também no terceiro lugar da classificação masculina, numa hierarquia mais 'apertada', na qual o Sporting de Braga soma 33.







Classificação após primeira jornada:



- I Divisão (Masculinos):



1. Sporting, 48 pontos



Benfica, 48



2. Juventude Vidigalense, 34



4. Sporting de Braga, 33







- I Divisão (Femininos):



1. Sporting, 41 pontos



2. Benfica, 34



Juventude Vidigalense, 34



3. Sporting de Braga, 27







- Masculinos:



60 metros: Ancuiam Lopes (Sporting), 6,68 segundos.



Salto com vara: Ruben Miranda (Sporting), 5,25 metros.



1.500 metros: Nuno Lopes (Sporting) 3.48,53 minutos.



Salto em altura: Nelson Pinto, 2,08 metros.



5.000 metros marcha: João Vieira (Sporting), 19.30.20 minutos.



Salto em comprimento: Miguel Marques (Sporting), 7,68 metros.



400 metros: Ricardo dos Santos (Benfica), 47,17 segundos.







- Femininos:



Salto em altura: Catarina Queirós (Jardim da Serra), 1,71 metros.



60 metros: Lorene Bazolo (Sporting), 7,29 segundos.



Salto em comprimento: Yariadmis Arguelles (Benfica), 6,25 metros.



1.500 metros: Mariana Machado (Sporting de Braga), 4.27,45 minutos.



3.000 metros marcha: Vitória Oliveira (Sporting), 13.22,07 minutos.



400 metros: Cátia Azevedo (Sporting), 43,13 segundos.







- II Divisão (Masculinos):



1. GRECAS, 37 pontos



2. Póvoa de Varzim, 32



3. São João da Madeira, 31







- II Divisão (Femininos):



1. Fátima, 41 pontos



2. Pechão, 33



3. Salesianos, 31