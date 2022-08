Sporting e Benfica jogam torneio de futsal com campeão europeu Barcelona e Movistar Inter

A organização do Record International Masters Futsal, apresentado hoje numa unidade hoteleira de Portimão, prometeu o "melhor torneio de pré-época do mundo", com as "quatro melhores equipas do mundo", todas elas anteriores vencedoras da prova, reunidas no Portimão Arena, em 27 e 28 de agosto.



"Isto é praticamente uma 'final four' da 'champions'. É um nível altíssimo, obviamente que ainda longe do pico de forma das equipas. Vão ser bons testes para todos", disse Gonçalo Alves, 'team manager' do Benfica, vencedor da última edição, realizada em 2019, antes da pandemia de covid-19.



O dirigente 'encarnado' confessou que a equipa arranca para 2022/2023 "com uma grande motivação de quebrar a hegemonia" do Sporting no futsal português, depois de uma temporada em que o Benfica "não conseguiu cumprir" os seus objetivos.



O fixo internacional português Gonçalo Sobral (ex-Quinta dos Lombos) é, para já, a única 'cara nova' no plantel da equipa orientada pelo espanhol Pulpis.



Já o Sporting, que na época 2021/2022 conquistou campeonato, Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga, parte para a nova temporada com o objetivo de "fazer o pleno pela terceira época seguida a nível interno e reconquistar a Liga dos Campeões a nível europeu", referiu Miguel Faro, 'team manager' dos 'leões'.



"A Liga portuguesa de futsal é uma das melhores do mundo, cada vez se trabalha melhor e não é só o Sporting ou o Benfica que o fazem. Há uma maior profissionalização, em todos os clubes, e ter um torneio deste tipo da pré-época é tudo o que queremos para entrar na Supertaça e na Liga o mais próximo possível da plenitude da equipa", acrescentou o dirigente.



Até agora, as duas novidades nos quadros do Sporting, que continua a ser orientado por Nuno Dias, passam pelos regressos do pivô Hugo Neves e do ala Diogo Santos, que estiveram emprestados a Elétrico e ETB Calviá (Espanha), respetivamente.



Os dirigentes dos dois rivais lisboetas realçaram ainda o regresso deste torneio de pré-época já com público nas bancadas, depois de ultrapassados os constrangimentos gerados pela covid-19, apelando à presença dos adeptos de futsal com as respetivas famílias.



No sábado, dia 27 de agosto, disputam-se as partidas Sporting-Barcelona (11:00) e Benfica-Movistar Inter (15:00), enquanto no domingo, 28, decorrem os encontros Benfica-Barcelona (11:00) e Sporting-Movistar Inter (15:00).