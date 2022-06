Sporting e Benfica voltam a disputar a final da Liga de futsal

No Pavilhão João Rocha, em Alvalade, os vencedores da fase regular do campeonato bateram por 5-2 o Fundão, quarto classificado da fase por pontos, enquanto, no Pavilhão da Luz, os ‘encarnados’, segundos classificados, voltaram a sentir algumas dificuldades para vencer por 2-1 o conjunto de Ponte de Sor, terceiro da fase inicial.



As duas equipas vão disputar a final da I Liga de futsal pela quarta vez consecutiva, sendo que, nas três anteriores, o Sporting saiu vencedor em 2018 e 2021, enquanto o Benfica conquistou o título em 2019, no ano anterior a não ter sido disputada a fase de eliminatórias devido à pandemia da covid-19.



Hoje, o Benfica até entrou bem no encontro, com Chishkala a fazer o primeiro golo, logo aos dois minutos, mas o Eléctrico voltou a igualar a partida por Fábio Neves (26), já no decorrer da segunda parte.



Valeu aos ‘encarnados’ um golo de Rômulo (36) para estabelecer o resultado final em 2-1, o mesmo que tinham registado na visita ao Alto Alentejo, na sexta-feira, para se apurarem para a final da I Liga pela quarta vez consecutiva.



Já os ‘leões’ foram a primeira equipa a assegurar uma vaga na final, após vencerem o Fundão com bastante mais facilidade do que na sexta-feira, quando se colocaram em vantagem na eliminatória com um triunfo por 6-4, na deslocação à Beira Baixa.



Desta vez, o Sporting entrou a ganhar com um golo de Iury Bahia na própria baliza, no primeiro minuto, ampliou por Cardinal (06) e chegou ao intervalo a vencer por 3-1, após Felipe Leite (08) reduzir para os visitantes e Esteban Guerrero (13), pelos ‘verde e brancos’, fechar as contas da primeira parte.



Cardinal (23) ‘bisou’ e Pauleta (29) também marcou pelos campeões nacionais na segunda parte, antes de Nem (36) reduzir para o Fundão e estabelecer o marcador final em 5-2.



Os 'leões' venceram em 16 das 31 edições da I Liga de futsal disputadas desde 1991, tendo os 'encarnados' conquistado o troféu em oito ocasiões.