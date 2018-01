Sporting e CTM Mirandela revalidam titulos na Taça de Portugal de ténis de mesa

Lusa 21 Jan, 2018, 18:09 | Outras Modalidades

Os 'leões' revalidaram o título ao derrotarem na final o ADC Ponta do Pargo, por 3-0, o mesmo resultado que o CTM Mirandela conseguiu frente ao GDCS Juncal.



A Taça de Portugal disputa-se desde 1967 sendo o Sporting o clube com mais títulos (24) no setor masculino, e o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela o mais titulado no setor feminino, com 21.



Este ano, a competição foi disputada por um total de 99 equipas: 83 masculinas e 16 femininas.