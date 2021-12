Sporting em Riba d`Ave e Benfica em Gulpilhares nos 16 avos da Taça

A Oliveirense, detentora do troféu, vai aos Açores defrontar o Candelária.



O FC Porto tem ainda pendente o desafio com o Marítimo, sendo que o vencedor deste encontro atuará no recinto do Carvalhos, em Vila Nova de Gaia.



O FC Porto é o recordista com 17 troféus, seguido do Benfica com 14, Óquei de Barcelos, Sporting e Oliveirense, com quatro.







Programa dos 16 avos da Taça de Portugal de hóquei em patins:



Académico da Feira -- Paço d'Arcos



Sever do Vouga - Águias/Valongo



Biblioteca -- Óquei de Barcelos



Gulpilhares -- Benfica



Carvalhos -- Marítimo/FC Porto



Famalicense -- Juventude Salesiana



Cart/Parede -- Criart-T



Riba d´Ave -- Sporting



CENAP -- Sporting de Tomar



Escola Livre Azeméis -- CD Póvoa



Candelária -- Oliveirense



Os Corujas -- Oeiras



Alenquer e Benfica -- HC Braga



ApacTojal -- Juventude de Viana



Infante de Sagres -- Valença



Juventude Pacense -- HA Cambra