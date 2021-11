Sporting empata com macedónios do Eurofarm Pelister na Liga Europeia

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o alemão Jens Schongarth apontou o golo que assegurou mais um ponto aos lisboetas na tabela classificativa do Grupo D, sendo o melhor marcador dos 'leões', com seis golos, a par do espanhol Carlos Ruesga. Pelos macedónios, a figura foi o cubano Reinier Taboada, com sete tentos durante o jogo.



A vitória do Nîmes, por 24-22, frente aos húngaros do Tatabanya, leva a equipa gaulesa para o primeiro posto, com sete pontos, os mesmos do Sporting, que figura agora em segundo, à frente do Eurofarm Pelister (seis), dos gregos do AEK Atenas e dos suíços do Kadetten (quatro) e da formação da Hungria, lanterna-vermelha do grupo (dois).



Os 'leões' até marcaram o primeiro golo, mas foram os macedónios que assumiram a vantagem desde cedo, com três golos seguidos, numa vantagem que souberam suster com segurança, apesar de uma reação sportinguista, chegando até a igualar a partida.



Depois de uma etapa inicial a 6-3 para o Eurofarm Pelister, a equipa de Ricardo Costa alcançou os 8-8 e estava no bom caminho para se colocar em vantagem do marcador, mas os forasteiros voltaram a superiorizar-se e foram para descanso na frente (14-16).



O luso Francisco Tavares e Jens Schongarth evidenciavam-se nos 'leões', com três golos cada ao intervalo, mas, no segundo tempo, apareceu, do outro lado, Reinier Taboada em excelente plano, apresentando uma taxa de eficácia praticamente total no remate.



O Sporting apresentava dificuldades no ataque à baliza do ex-FC Porto Márton Székely e viu-se em desvantagem de quatro golos (20-24), mas uma grande reação dos 'leões' permitiu alcançar outra vez o empate (25-25), segurando-o nos derradeiros segundos (27-27), com um tento de Schongarth, a aproveitar um erro para visar a baliza aberta.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- Eurofarm Pelister, 27-27.



Ao intervalo: 14-16.







Sob a arbitragem dos eslovacos Michal Badura e Jaroslav Ondogrecula, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (27): Yassine Belkaid, Natán Suárez (1), Francisco Tavares (5), Edmilson Araújo, Jens Schongarth (6), Salvador Salvador (1) e Jonas Tidemand (1). Jogaram ainda Erekle Arsenashvili (1), Martim Costa (4), Josep Folqués (1), Carlos Ruesga (6), Francisco Costa, Mamadou Gassama (1), Manuel Gaspar, Matevz Skok e André José.



Treinador: Ricardo Costa.



- Eurofarm Pelister (27): Márton Székely, Nemanja Obradovic, Josip Bozic (4), Goce Ojleski, Martin Velkovski (1), Reinier Taboada (7) e Josip Peric (3). Jogaram ainda Milorad Kukoski, Elmir Gradjan (3), Stipe Mandalinic (5), Mateo Maras (1), Bojan Madzovski (2) e Nenad Kosteski (1).



Treinador: Zeljko Babic.







Assistência: Cerca de 500 espetadores.