Sporting empata com Magdeburgo na Liga Europeia de andebol

Num jogo em que o destaque vai para os irmãos Costa, com oito golos cada, o Sporting poderia ter chegado ao triunfo no último segundo, contudo o remate de Martim Costa acabou defendido pelo guarda-redes Jannick Green.



Perante o campeão em título da Liga Europeia, o Sporting até entrou melhor no jogo, rapidamente chegou ao 3-1 e beneficiando da mão quente de Martim Costa, que marcou sete dos dez golos que os 'leões' tinham aos 16 minutos, e foi-se mantendo a ombrear com os germânicos.



Aliás, os forasteiros, a nível defensivo, mostraram-se completamente desacertados face à estratégia atacante dos comandados de Ricardo Costa. A título de exemplo, os pontas, que normalmente 'voam' para dentro da área e rematam cruzado e com pouco ângulo, hoje passavam a bola para o coração da área onde aparecia um colega para concretizar.



Face a isto, o Sporting foi vergando o Magdeburgo e chegou ao final dos primeiros 30 minutos a vencer por 16-13, sendo que dois dos golos dos alemães foram na sequência de livres de sete metros.



Na segunda parte, dois golos consecutivos permitiram ao Magdeburgo encostar-se ao Sporting, entrou meio amedrontado e cometeu, por sua vez, erros na finalização, permitindo que os alemães chegassem à igualdade (17-17), com um golo de Lukas Mertens, aos 28 minutos.



Na disputa pelo ponto, ora o Magdeburgo estava na frente, ora o Sporting, a entrada de Carlos Ruesga somada ao excelente trabalho do guarda-redes Yassine Belkaied, que na segunda parte rendeu Skok, foi contribuindo para que os 'leões' não tropeçassem na pressão colocada pelos comandados de Bennet Wiegert, acabando o jogo por registar uma igualdade (29-29).







Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- Magdeburgo, 29-29.



Ao intervalo: 16-13.







Sob a arbitragem dos húngaros Miklos Andorka e Robert Hucker, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (29): Matevz Skok, Natan Diaz (3), Jonas Tidemand (4), Francisco Tavares, Jens Schongarth, Josep Ortiz (2) e Martim Costa (8). Jogaram ainda: Yassine Belkaied, Edmilson Araújo, Francisco Costa (8), Carlos Ruesga (1), Salvador Salvador (1), Erekle Arsenashvili (1) e Mamadou Gassama (1).



Treinador: Ricardo Costa.



- Magdeburgo (29): Mike Jensen, Poitr Chrapkowski, Tim Hornke (6), Magnus Gullerud (3), Lukas Mertens (7), Christian O'Sullivan (2) e Kay Smits (2). Jogaram ainda: Jannick Green, Omar Magnusson (8), Philip Weber (1) e Marko Bezjak.



Treinador: Bennet Wiegert.







Assistência: Cerca de 600 espetadores.