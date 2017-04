Sporting garante liderança da fase regular da liga futsal com empate na Luz

Lusa 15 Abr, 2017, 17:15 | Outras Modalidades

Varela, aos 14 minutos, adiantou o conjunto de Alvalade no marcador, mas Bruno Coelho, logo no início da segunda parte, aos 21, repôs a igualdade no terceiro dérbi disputado entre as duas equipas esta época.



A três jornadas do final da primeira fase, o Sporting, que tem mais uma partida realizada, garantiu o primeiro lugar, com 66 pontos, mais 10 do que os 'encarnados', que são segundos, com 56.



O arranque frenético não teve consequências de maior para qualquer das balizas devido à intervenção dos dois guarda-redes, sobretudo do benfiquista Bebé, que teve de se opor de forma decidida às investidas de João Matos e Deo.



Pelo meio, os 'leões' viram Léo 'esbarrar' no poste da baliza 'encarnada', enquanto a resposta do Benfica chegava, invariavelmente, através de Elisandro, mas sempre com Marcão a travar os remates do pivô das 'águias'.



À passagem do quarto de hora, o Sporting - que esta época apenas somou uma derrota, na Supertaça, precisamente frente ao rival - esteve muito perto de inaugurar o marcador, mas Bebé, por duas vezes, e Chaguinha impediram, de forma consecutiva, que a bola seguisse o caminho das redes.



Contudo, no minuto seguinte, os campeões nacionais tomaram mesmo a dianteira do marcador, através do recém-entrado Varela, que estava no sítio certo para desviar com sucesso uma defesa incompleta de Bebé.



O conjunto 'verde e branco' revelava maior maturidade na abordagem ao jogo, o que não impediu que o Benfica quase chegasse ao empate, a nove segundos do intervalo, num remate de Elisandro que embateu com estrondo no poste.



O tento benfiquista acabaria mesmo por ser uma realidade no início da segunda parte, estavam decorridos apenas oito segundos: Bruno Coelho aproveitou uma escorregadela de Deo e ficou com caminho aberto para bater Marcão.



A partir daqui, o equilíbrio imperou, dando a ideia de que nenhuma das equipas quis arriscar em demasia, sendo que a busca pelo golo terminava ora com remates ao lado, ora com a intervenção dos guarda-redes, sendo que, à meia hora de jogo, Bebé evitou o golo de Pedro Cary, antes de Chaguinha quase operar a reviravolta.



Ainda assim, seria o Sporting a ficar próximo de nova vantagem, a quatro minutos do final, mas Bebé voltou a emergir e travou o 'bis' de Varela, efetuando duas enormes defesas, que seguraram a igualdade até final.







Jogo realizado no pavilhão n.º 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Varela, 14 minutos.



1-1, Bruno Coelho, 21.







Sob arbitragem de Miguel Castilho (Lisboa) e Rúben Guerreiro (Algarve), as equipas alinharam:



- Benfica: Bebé, Fernando Wilhelm, Bruno Coelho, Chaguinha e Elisandro. Jogaram ainda: Patías, Ré, Fábio Cecílio, Gonçalo Alves, Miguel Ângelo e Franklin.



Treinador: Joel Rocha.



- Sporting: Marcão, Léo, João Matos, Paulinho e Diogo. Jogaram ainda: Caio Japa, Deo, Fortino, Anilton, Pedro Cary e Varela.



Treinador: Nuno Dias.







Ação disciplinar: cartão amarelo para Paulinho (10), Elisandro (10), João Matos (30), Bruno Coelho (38), Marcão (40) e Fortino (40).







Assistência: cerca de 1.800 espetadores.