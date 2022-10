Sporting goleia Ayat e está apurado para Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal

No Town Sports Centre de Makarska, os 'leões' chegaram ao intervalo a vencer por 5-1, com golos apontados por Cavinato (quatro minutos), Pauleta (cinco e sete minutos), Erick Mendonça (16) e Neves (20), enquanto Valiullin apontou o golo do Ayat, aos oito minutos.



Na segunda parte, com a partida sentenciada, o Sporting ainda aumentou a vantagem, com novo golo de Neves (34) e um tento de Miguel Ângelo (38), com os 'verde e brancos' a garantirem já o apuramento para a Ronda de Elite, depois de terem vencido na primeira jornada os croatas do Pula, por 5-3.



Os três primeiros classificados do grupo 2 garantem passam à fase seguinte da prova, com o último a ser a única equipa a ficar eliminada.



O Sporting, que já venceu a Liga dos Campeões por duas vezes e perdeu a final na última época frente ao FC Barcelona, vai fechar a ronda principal no sábado, frente aos croatas do Novo Vrijeme, que jogam ainda hoje com o Pula.



Os 'leões' lideram o grupo com seis pontos, enquanto o Ayat e o Novo Vrijeme somam um ponto e o Pula tem zero.