Sporting goleia Fundão em dia de Tomás Paçó e garante apuramento para as meias

A formação 'leonina', que já havia vencido o Fundão por um expressivo 7-0 em dezembro, voltou a mostrar mais argumentos, acumulando oportunidades de golo, numa eliminatória de sentido único, em que o apuramento do Sporting nunca esteve em causa.



Com este resultado, o Sporting irá defrontar o Leões de Porto Salvo, que bateu hoje o Caxinas, nas meias-finais da competição, que se disputam no sábado.



Após ameaçar ao oitavo minuto, quando apareceu isolado a passe de Taynan, Tomás Paçó, o elemento mais perigoso dos tricampeões nacionais, viria mesmo a inaugurar o marcador pouco depois.



Na sequência de um livre, à passagem do minuto 10, Alex Merlim tocou a bola para a esquerda, onde o fixo disparou um remate cruzado para dar a vantagem ao Sporting.



O Fundão ainda viria a ter uma grande oportunidade por Mário Freitas, aos 16, mas sem grandes argumentos numa luta desigual.



Aos 18, voltou a brilhar Tomás Paçó, numa grande arrancada individual de um lado ao outro da quadra, em que driblou dois adversários pela direita e finalizou com classe para fazer o 2-0.



A 25 segundos do intervalo, num contra-ataque do Sporting, o guardião do Fundão, Obina, defendeu um remate de Tatinho com a mão fora da área, acabando por ver cartão vermelho após consulta do videoárbitro, implementado nesta competição, à semelhança do que já havia acontecido na Supertaça.



Os 'leões’ aproveitaram prontamente a superioridade numérica e marcaram a fechar o primeiro tempo por Zicky Té, que apareceu de baliza aberta a passe de Tomás Paçó para fechar o primeiro tempo com uma vantagem de três golos.



Se Tomás Paçó esteve próximo do ‘hat-trick’ (23) e Tatinho teve também uma boa chance (28), a verdade é que seria o Fundão a abrir as contas da segunda parte, aos 29, na sequência de uma excelente jogada individual de Lucas Rocha, que terminou num remate colocado, sem hipóteses para o guarda-redes.



Três minutos depois, foi a vez de Alex Merlim fazer o gosto ao pé e fechar as contas da partida, com o italiano a fazer um movimento da esquerda para o centro, atirando para o quarto e último do conjunto ‘verde e branco’.



Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.



Sporting – Fundão, 4-1.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Tomás Paçó, 10 minutos.



2-0, Tomás Paçó, 17.



3-0, Zicky Té, 20.



3-1, Lucas Rocha, 29.



4-1, Alex Merlim, 32.



Equipas:



- Sporting: Henrique Rafagnin, Tomás Paçó, João Matos, Alex Merlim e Taynan. Jogaram ainda, Zicky Té, Tatinho, Diogo Santos, Hugo Neves, Wesley, Pany Varela e Tiago Macedo.



Treinador: Nuno Dias.



- Fundão: Obina, Uesler, Lucas Rocha, Mário Freitas e Pedro Marques. Jogaram ainda, Samuel Freire, Rui Moreira, Daniel Silva, Dudu e Rafael Semedo.



Treinador: João Nuno Ribeiro.



Árbitros: Pedro Costa (AF Coimbra) e João Sinval (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Obina (10), Pedro Marques (12) e Taynan (20). Cartão vermelho direto para Obina (20).