Sporting impõe primeira derrota ao FC Porto na Liga

Com esta vitória, os ‘leões’ mantêm-se isolados no primeiro lugar da competição, agora com nove triunfos e uma derrota, enquanto o FC Porto ocupa a segunda posição, a par do Benfica, com oito triunfos averbados e um desaire, embora tenha ainda um jogo em atraso por disputar frente à Oliveirense.



O Sporting esteve na frente do clássico de basquetebol durante toda a primeira parte, mas a reação do FC Porto durante o terceiro período levou os comandados de Fernando Sá para a frente do marcador. Nos derradeiros minutos, a equipa sportinguista teve a frieza necessária para garantir o triunfo por 83-79.



O base norte-americano do Sporting, Ron Curry Jr., foi o ‘MVP’ da partida, com 17 pontos apontados, oito ressaltos e oito assistências. Do lado ‘azul e branco’, Miguel Queirós foi o elemento que mais se destacou, anotando 12 pontos, 11 ressaltos e uma assistência.



No Pavilhão João Rocha, foi preciso esperar quase três minutos para ver os primeiros pontos marcados, e para o Sporting, através do extremo norte-americano Michael Moore.



Com um parcial inicial de 6-0, o FC Porto sentiu desde cedo grandes dificuldades na construção ofensiva, e o Sporting aproveitou para estender a vantagem no marcador.



Dois triplos consecutivos de Ron Curry Jr. catapultaram o Sporting para uma diferença de 10 pontos (14-4), apesar do primeiro período ter terminado com pouco acerto (18-9) de parte a parte.



A formação ‘verde e branca’ chegou a deter uma diferença de 14 pontos (24-10) no segundo período, com o FC Porto a mostrar-se pouco clarividente no jogo interior ofensivo.



Com maior dinâmica no ataque, o Sporting mantinha uma vantagem de 10 pontos ao intervalo (41-31), graças à eficácia dos lançamentos de três pontos protagonizados pelos norte-americanos Marcus Lovett Jr, (3/5) e Ron Curry Jr. (3/3).



Na segunda parte, e mesmo com menos opções do que o rival, o FC Porto soube contrariar a adversidade, passando a controlar melhor o jogo exterior adversário.



A meio do terceiro período, o Sporting ainda liderava por 10 pontos (52-42), mas a partir daí o FC Porto cresceu e reduziu a margem para apenas três pontos (58-55), a poucos segundos do fim, com Miguel Queiroz (12 pontos) e Anthony Barber (22 pontos) a ‘empurrarem’ os ‘dragões’ para a discussão da partida.



O FC Porto chegou a liderar o jogo durante cerca de três minutos no derradeiro período (61-62), cavando depois uma diferença de quatro pontos.



No entanto, os últimos minutos foram bastante equilibrados, conseguindo o Sporting passar novamente para frente do resultado.



Uma indecisão de Anthony Barber numa reposição de bola a 14 segundos do fim (79-76) retirou a posse de bola aos portistas e devolveu-a aos ‘leões’.



Ron Curry Jr. foi para a linha de lance livre e converteu dois pontos, o FC Porto ainda reduziu para 81-79, mas nos últimos dois lances livres a favor do Sporting, Lovett Jr. também concretizou e garantiu o triunfo verde e branco.







Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto, 83-79.



Ao intervalo: 41-31.







Sob a arbitragem de Fernando Rocha, José Gouveia e Pedro Maia as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting: Michael Moore (16), Eddie Ekiyor (5), Ron Curry Jr. (17), Marko Loncovic (4) e Marcus Lovett Jr. (25). Jogaram ainda André Cruz (10), Diogo Ventura (4), Diogo Araújo e Tyere Marshall (2).



Treinador: Pedro Nuno Monteiro.



- FC Porto: Cleveland Melvin (9), Aaron Harrison (17), Miguel Queiroz (12), Tanner Omlid (9) e Charlon Kloof (7). Jogaram ainda Keven Gomes (1), João Guerreiro, Anthony Barber (22) e Nuno Sá (2).



Treinador: Fernando Sá.



Marcha do marcador: 18-9 (10 minutos), 41-31 (intervalo), 58-55 (30), 83-79 (resultado final).



Assistência: cerca de 1400 espetadores.