Sporting impõe-se ao Benfica na Luz com grande recuperação

Lusa 06 Jan, 2018, 20:55 / atualizado em 06 Jan, 2018, 22:41 | Outras Modalidades

Perante cerca de 1.300 espetadores, o dérbi foi emotivo, embora nem sempre bem jogado. Depois de ter vencido no jogo da abertura da competição, o Sporting voltou a revelar-se mais forte do que o rival e reforçou assim a liderança, passando a somar 40 pontos, contra os 38 do Benfica.



Ao longo de mais de duas horas e com o necessário recurso à ‘negra’, foi o Benfica a entrar melhor. Apesar de o equilíbrio ter sido a nota dominante no primeiro ‘set’, o bloco ‘encarnado’ mostrou-se mais assertivo e organizado, resolvendo com os parciais de 26-24.



A vantagem alcançada reforçou o moral da equipa de José Jardim, que elevou a sua consistência, muito graças à notável prestação de Gradinarov, sempre muito eficaz no ataque. Já o Sporting parecia não conseguir encontrar a regularidade necessária e fez um ‘set’ sempre em queda, cedendo por 25-19.



O parcial seguinte poderia ter sido decisivo para os ‘encarnados’, que tiveram o jogo claramente na mão e deitaram tudo a perder com inúmeros erros. Os ‘leões’ iam entregando muitos pontos no seu serviço, mas aos poucos foram elevando a eficácia no bloco e aproximaram-se no marcador. Na fase de decisões, o Sporting ‘despertou’ e começou por evitar a derrota e abrir caminho para o triunfo (24-26).



O desaproveitamento do terceiro ‘set’ afetou a formação ‘encarnada’, e o Sporting mostrou então grande maturidade, sustentando a sua recuperação na enorme atuação de Dennis, verdadeiramente imprescindível na partida na Luz. O técnico Hugo Silva mudou quase toda a equipa em relação ao início, e o ‘banco’ fez mesmo a diferença.



Depois da vitória fácil no quarto parcial, tudo ficou adiado para o quinto e derradeiro ‘set’. O equilíbrio voltou a subir no jogo, o marcador revelou menos distâncias entre os dois rivais, mas, no final, foi o leão quem acabou por sorrir, vencendo por 14-16, depois de ter estado praticamente derrotado a meio do encontro. E assim o Sporting confirmou a excelente época no ano de regresso à modalidade.



Jogo no Pavilhão nº 2 da Luz, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 2-3.



Parciais: 26-24 (30 minutos), 25-19 (23), 24-26 (27), 17-25 (27) e 14-16 (18).



Equipas:



- Benfica: Vinhedo, André Lopes, Hugo Gaspar, Gradinarov, Zelão, Cveticanin. Jogaram ainda: Ivo Casas (Líbero), Frederic Winters, Tiago Violas, Milija Mrdak, Marc Honoré



Treinador: José Jardim.



- Sporting: Kibinho, João Simões, Miguel Maia, Dennis, Luke Smith, Hugo Ribeiro (Líbero). Jogaram ainda: João Fidalgo (Líbero), Robinho, José Monteiro, Lourenço Martins, ?Bomba'.



Treinador: Hugo Silva.



Árbitros: Sandra Deveza e Rui Reis.



Assistência: cerca de 1.300 espetadores.