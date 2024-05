Sporting impõe-se facilmente ao Benfica e fica a um empate do título de andebol

No pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, os líderes, com 46 pontos, impuseram-se frente a um Benfica que se encontra afastado da luta pelo título, no terceiro lugar, com 36, mas ainda não festejaram hoje, devido ao triunfo do FC Porto, segundo, com 44, na receção ao ABC de Braga, por 34-25, deixando a decisão para a última jornada.



O lateral sportinguista Martim Costa foi o melhor marcador do dérbi lisboeta, com 10 golos, ao passo que o ponta alemão Ole Rahmel foi o melhor do lado ‘encarnado’, com oito tentos, sendo seguido pelo capitão e pivô cabo-verdiano Paulo Moreno, com seis.



Os ecrãs gigantes do pavilhão ‘encarnado’ interromperam o início de jogo por breves momentos, até ficarem operacionais, e o duelo rapidamente ficou desequilibrado, a partir dos 3-3, com o Sporting a disparar na frente com vários golos, chegando aos 3-9.



Com a época concluída e com várias ausências por lesão, o treinador Jota González deu minutos a alguns jovens atletas com menos experiência, contra um opositor que está a lutar pelo título, o que se refletiu numa marcha do marcador tranquila para o Sporting.



Essa diferença no resultado obtida cedo manteve-se ao longo da primeira parte, com a formação da Luz sem argumentos para travar a formação ‘leonina’, que chegou a estar com nove golos de vantagem (11-20), mas foi para intervalo a vencer por claros 15-22.



No reatamento, o guarda-redes Gustavo Capdeville somou várias boas intervenções e o Benfica esboçou uma ténue reação, até baixar a diferença para quatro golos (24-28), mas rapidamente anulada pelos sportinguistas, através da qualidade de Martim Costa.



O triunfo já estava sentenciado e os derradeiros minutos foram disputados num ritmo mais baixo, que o conjunto orientado por Ricardo Costa aproveitou para dilatar a sua superioridade, patente no resultado final do encontro, com 32-41 favorável aos ‘leões’.







Jogo realizado no Pavilhão N.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Sporting, 32-41.



Ao intervalo: 15-22.







Sob arbitragem de Ivan Caçador e Eurico Nicolau, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (32): Gustavo Capdeville, Bélone Moreira (5), Ole Rahmel (8), Miguel Sánchez-Migallón (4), Paulo Moreno (6), Filip Taleski (1) e Gabriel Sequeira (4). Jogaram ainda João Bandeira (1), Ricardo Rocha, Nikola Zoric, Guilherme Carvalho (1) e Afonso Mendes (2).



Treinador: Jota González.



- Sporting (41): Leonel Maciel, Natán Suárez (5), Mamadou Gassama (3), Orri Þorkelsson (4), Edy Silva (3), Francisco Costa (4) e Martim Costa (10). Jogaram ainda Salvador Salvador (4), Jan Gurri (2), Christian Moga (1), André Kristensen, Pedro Portela (1), Edmilson Araújo, João Gomes (3) e Étienne Mocquais (1).



Treinador: Ricardo Costa.







Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 3-9 (10), 6-12 (15), 8-15 (20), 11-18 (25), 15-22 (intervalo), 19-26 (35), 22-28 (40), 24-31 (45), 27-33 (50), 28-36 (55) e 32-41 (resultado final).



Assistência: 598 espetadores.