Sporting inicia defesa do título na Taça de Portugal de futsal ante o Eléctrico

O recordista de títulos na prova, com nove troféus conquistados - entre os quais as últimas quatro edições concluídas -, vai jogar em casa, ao contrário do rival lisboeta, o Benfica, que se deslocará ao pavilhão do Torreense, líder destacado da Série B do escalão secundário.



O Sporting, bicampeão nacional, e o Benfica, comandante isolado da primeira divisão, apenas entram em ação na quarta ronda da Taça de Portugal da época 2022/23, marcada para 04 de fevereiro de 2023, tal como sucede com as restantes 10 equipas do escalão principal.



O Sporting de Braga, segundo classificado do campeonato, em igualdade com o Sporting, ambos a três pontos do Benfica, vai estrear-se na edição desta temporada no reduto do Marítimo, que alinha na divisão secundária.



No setor feminino, o Nun’Álvares, detentor do troféu, vai defrontar a Académica de Coimbra, enquanto o Benfica, finalista vencido na época passada e líder do campeonato, recebe o Unidos Caxienses e o Sporting o Gondomar.



- Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal (masculinos):



Nun’Álvares (II) - São Sebastião (III)



Burinhosa (II) – Caxinas (I)



Albufeira (II) – Mendiga (III)



Retaxo (II) – Bairro da Boa Esperança (III)



Sporting (I) – Eléctrico (I)



Amarense (II) – AMSAC (II)



Nacional (III) – Ordem (III)



Candoso (I) – São João (III)



Venda Nova (II) – Modicus (II)



Leões de Porto Salvo (I) – Futsal Azeméis (I)



Portimonense (I) – Quinta dos Lombos (I)



Ferreira do Zêzere (I) – União Chelo (D)



Marítimo (II) – Sporting de Braga (I)



Torreense (II) – Benfica (I)



Lusitânia (II) – Macedense (II)



Fundão (I) – Viseu 2001 (II)