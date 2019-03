Sporting joga com Belenenses, Benfica defronta Quinta dos Lombos na Taça de futsal

Lusa Comentários 08 Mar, 2019, 19:06 | Outras Modalidades

Os 'leões', que conquistaram a Taça de Portugal na época passada, numa final diante do Fabril, terão pela frente o 11.º classificado, que não chegava aos quartos de final desde 2014/15.



Já o Benfica, atual líder do campeonato nacional, terá pela frente o Quinta dos Lombos, formação que nunca tinha alcançado esta fase da competição.



De acordo com o sorteio realizado hoje, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, os dois crónicos candidatos apenas se poderão encontrar na final da competição.



Nos outros dois jogos dos quartos de final, que se jogam no dia 28 de março, o Fundão tem duelo marcado com o Futsal Azeméis e o Modicus defronta o Burinhosa.



Nas meias-finais, marcadas para 30 de março, o vencedor do Sporting-Belenenses jogará com o vencedor do Modicus-Burinhosa, enquanto o vencedor do Benfica-Quinta dos Lombos vai joagr com o vencedor do Fundão-Futsal Azeméis.



A 'final a oito' da Taça de Portugal de futsal vai decorrer entre 28 e 31 de março, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Também hoje decorreu o sorteio da 'final four' da Taça de Portugal de futsal feminino, que vai realizar-se no mesmo local, com o Águias de Santa Marta a jogar com o Benfica e o Novasemente a defrontar o Vermoim, no dia 29 de março. A final jogar-se-á no dia 31.







Programa da 'final a oito' da Taça de Portugal de futsal masculino:



Quartos de final (quinta-feira, 28 março):



Jogo 1: Sporting (I) -- Belenenses (I)



Jogo 2: Fundão (I) -- Futsal Azeméis (I)



Jogo 3: Benfica (I) -- Quinta dos Lombos (I)



Jogo 4: Modicus (I) -- Burinhosa (I)







- Meias-finais (sábado, 30 de março):



Jogo 5: Vencedor do jogo 4 -- Vencedor do jogo 1



Jogo 6: Vencedor do jogo 3 -- Vencedor do jogo 2







- Final (domingo, 31 de março):



Jogo 7: Vencedor do jogo 5 -- Vencedor do jogo 6











Programa da 'final four' da Taça de Portugal de futsal feminino:



- Meias-finais (sexta-feira, 29 de março):



Jogo 1: FC Águias de Santa Marta - SL Benfica



Jogo 2: Novasemente - Vermoim







- Final (domingo, 31 de março):



Jogo 3: Vencedor do jogo 1- Vencedor do jogo 2