Sporting lidera no feminino e empata no masculino com Benfica nos Nacionais em pista coberta

Na Expocentro, os rivais lisboetas repartiram triunfos e segundos lugares no setor masculino – três para cada –, com a vitória do Sporting no último concurso do dia, no salto com vara, por Carlos Pitra, frente a Pedro Buaró, reeditando os êxitos de João Vieira, folgadamente nos 5.000 metros marcha, e João Coelho, nos 400 metros.



Os ‘encarnados’ impuseram-se nos 1.500, num duelo decidido por José Carlos Pinto em cima da meta frente a Nuno Pereira, no salto em comprimento, por Ivo Tavares, e nos 60 metros, com o cubano Reynier Mena, que voltou à pista para disputar os 400, depois de se ter imposto Carlos Nascimento na corrida mais curta e que valeu ao sportinguista a marca de referência para os Europeus ‘indoor’, com 6,68 segundos.



Sporting e Benfica, que até agora sempre dividiram os títulos masculinos, com 18 triunfos para os ‘leões’ e 11 para as ‘águias’, vão apresentar-se empatados com 45 pontos no segundo dia da competição ‘indoor’ e para as sete últimas provas, enquanto os madeirenses da AD Jardim da Serra seguem no terceiro posto, com 28.



No feminino, o Sporting, que procura o 28.º título, o 13.º seguido, concluiu o primeiro dia com 53 pontos, mais 4,5 do que o rival Benfica, que regressa à competição feminina após dois anos de ausência, enquanto a AD Jardim da Serra segue também no pódio, com 33.



No dérbi Sporting-Benfica, Cátia Azevedo conseguiu a vitória ‘leonina’ mais folgada, nos 400 metros – distância em que a ‘águia’ Leonor Ferreira não foi além da quarta posição –, seguida de Anabela Neto, no salto em altura, disciplina em que a júnior benfiquista Gabriela Gorenco dividiu os pontos do terceiro lugar com Carolina Ribeiro (Eirense).



Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Salomé Afonso, nos 1.500 metros, destacando-se de Marta Pen nos últimos 100 metros, arrebataram os outros dois triunfos ‘verde e brancos’, enquanto as ‘águias’ Arialis Gandulla, nos 60 metros, Inês Mendes, nos 3.000 metros marcha, e a são-tomense Agate Sousa, no salto em comprimento, superiorizaram-se se às ‘leoas’ Rosalina Santos, Carolina Costa e Evelise Veiga, respetivamente.



Classificação após primeira jornada:



- I Divisão (Masculinos):



1. Benfica, 44 pontos.



2. Sporting, 34.



3. Juventude Vidigalense, 27.



- I Divisão (Femininos):



1. Sporting, 54 pontos.



2. Sporting de Braga, 39.



3. ACD Jardim da Serra, 33.



- Masculinos:



60 metros: Reynier Mena (Benfica), 06,68 segundos.



Salto com vara: Carlos Pitra (Sporting), 5,35 metros.



1.500 metros: José Carlos Pinto (Benfica), 04.04,58 minutos.



5.000 metros marcha: João Vieira (Sporting), 20.49,85 minutos.



Salto em comprimento: Ivo Tavares (Benfica), 7,47 metros



400 metros: João Coelho (Sporting), 47,10 segundos.



- Femininos:



60 metros: Arialis Gandula (Benfica), 07,28 segundos.



Salto em comprimento: Agate Sousa (Benfica), 6,55 metros.



1.500 metros: Salomé Afonso (Sporting), 04.12,12 minutos.



Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting), 18,91 metros.



Salto em altura: Anabela Coelho (Sporting), 1,77 metros.



3.000 metros marcha: Inês Mendes (Benfica), 13.29,65 minutos.



400 metros: Cátia Azevedo (Sporting), 50,07 segundos.



- II Divisão (Masculinos):



1. Grecas, 36 pontos.



2. ACR Senhora do Desterro, 33.



3. ADR Água de Pena, 32.



- II Divisão (Femininos):



1. Grecas, 44,5 pontos.



2. ADR Água de Pena, 41.



3. Sporting de Braga, 37.