Sporting mais perto da ronda principal da Taça Challenge feminina de voleibol

As portuguesas tiveram um jogo dominador e venceram pelos parciais de 25-16, 27-25 e 25-21, no regresso às competições europeias para as 'leoas' 29 anos depois.



A segunda mão desta fase, de acesso à fase principal da terceira competição europeia de clubes, está marcada para dia 17 de outubro em Holte, na Dinamarca, com arbitragem de Thomas Gronvik-Transeth e Josip Hristov.



Em sentido inverso está o Clube K, que perdeu terça-feira por 3-0 no reduto das turcas do Galatasaray.