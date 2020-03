Sporting nomeado para o prémio de melhor clube de 2019 do site Futsal Planet

O Sporting, vencedor da última edição da Liga dos Campeões da modalidade, vai disputar o prémio com FC Barcelona (Espanha), MFK Tyumen (Rússia), Associação Carlos Barbosa de Futsal, Magnus Futsal, Pato Futsal, Cianorte Futsal Feminino e Futsal Feminino Taboão da Serra (Brasil), San Lorenzo de Almagro (Argentina) e Nagoya Oceans (Japão).



O clube de Alvalade repete a nomeação, depois de ter ficado em segundo lugar nos prémios de 2018, atrás do Inter Movistar, que vence há quatro anos seguidos.



Por seu lado, Hugo Neves, de 19 anos, é o único português entre os 10 selecionados na corrida pelo prémio de melhor jogador jovem.



Na sexta-feira, o Futsal Planet já tinha revelado que Jorge Braz, que comanda Portugal, está nomeado para o prémio de melhor selecionador nacional e que Joel Rocha, do Benfica, e Nuno Dias, do Sporting, estão incluídos na luta pelo galardão de melhor treinador.



Portugal, vencedor de 2018, está novamente selecionado para o prémio de melhor seleção do mundo, enquanto o brasileiro Guitta, do Sporting, poderá ser considerado o melhor guarda-redes.



No futsal feminino, Ana Catarina e Ana Sofia Simões, conhecida como Fifó, estão nomeadas para melhor guarda-redes e melhor jogadora do Mundo, respetivamente.



Os vencedores da 20.ª edição prémios Futsal Planet, que inclui 10 categorias, serão conhecidos em 26 de março.