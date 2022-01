Sporting organiza Taça dos Campeões Europeus de corta-mato em fevereiro em Oeiras

A Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato de 2022 vai ser organizada pelo Sporting no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras, em 06 de fevereiro, anunciou hoje o clube no seu sítio oficial na Internet.