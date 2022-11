Sporting `passeia` na Estónia na Taça Challenge de voleibol

A vitória, pelos parciais de 25-17, 25-12 e 25-14, nunca esteve em questão, com os 'leões' na frente durante quase todo o jogo, sem sustos ou surpresas.



Os 'verdes e brancos', que foram semi-finalistas na prova em 2019, recebem os estónios no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, em 16 de novembro.



Também nos '16 avos' está o Fonte do Bastardo, que hoje recebe os finlandeses do Akaa.