Sporting pela terceira vez seguida na final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol

Os 25 pontos do base Marcus Lovett Jr. revelaram-se decisivos, numa partida que os ‘leões’ mantiveram sempre no comando, contando com um decisivo segundo quarto, onde conseguiram um parcial de 19-26.



Inicialmente, o Sporting, com processos simples, procurou colocar Travante Williams e Marcus Lovett Jr. em situações um contra um, dando-lhes condições para alvejar o cesto (lançaram sete e cinco vezes no primeiro quarto, respetivamente), quando um parcial de 6-0 permitiu ao conjunto ‘leonino’ distanciar-se no marcador (10-16).



O segundo período foi marcado por um jogo mais físico, assente num maior número de ressaltos ofensivos e defensivos do Sporting (cinco e 19, ao intervalo), que, perante a maior agressividade dos seus jogadores, conseguiu tirar os ‘dragões’ fora da sua zona de conforto, levando uma vantagem de 12 pontos para os balneários (35-47).



Os ‘leões’ continuaram a mostrar uma maior assertividade, tanto na defesa como ofensivamente, com um maior acerto nos lançamentos exteriores, perante o desespero das bancadas do Pavilhão Multiusos de Gondomar, que, na sua esmagadora maioria, apoiavam os portistas.



A subida de produção de Max Landis e Teyvon Myers, bem como uma menor eficácia nos lances livres do conjunto ‘verde e branco’, permitiu à equipa de Fernando Sá aproximar-se no marcador, frente a um Sporting que nunca teve receio em ceder a quarta falta, concedendo bastantes 19 lançamentos livres à equipa nortenha, 12 dos quais convertidos, até ao final do terceiro quarto, com o FC Porto a superiorizar-se por 21-20 no período.



O FC Porto chegou a estar a cinco pontos do Sporting, com o lançamento triplo de Michael Finke a deixar o resultado em 74-79, mas o esforço portista não foi suficiente para que o vencedor da partida se discutisse até ao último segundo de jogo.



A equipa ‘leonina’ bateu assim o líder do campeonato FC Porto, vingando a derrota por 91-89, no único anterior duelo entre as equipas na presente temporada.



Com este resultado, o Sporting apurou-se para a final da 14.ª edição da Taça Hugo dos Santos, que decorrerá no domingo, contra o vencedor da segunda meia-final entre Benfica e Ovarense, disputada a partir das 17:30 de hoje.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



FC Porto - Sporting, 84-97.



Ao intervalo: 35-47.







Sob a arbitragem de Luís Lopes, José Gouveia e Hugo Silva, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto: Teyvon Myers (17), Francisco Amarante (7), Max Landis (21), Brian Conklin (7), Michael Finke, (8), Vladyslav Voytso (10), Miguel Cardoso (4), Danjel Purifoy, João Guerreiro e Miguel Queiroz (10).



Treinador: Fernando Sá.



- Sporting: Marcus LoVett Jr. (25), Travante Williams (13), Diogo Araújo, Isaiah Armwood (18), Joshua Patton (3), Marko Loncovic (2), Diogo Ventura (18), António Monteiro (12) e João Fernandes (6).



Treinador: Pedro Nuno Monteiro.



Marcha do marcador: 8-10 (05 minutos), 16-21 (primeiro período), 24-30 (15 minutos), 35-47 (intervalo), 46-56 (25 minutos), 56-67 (terceiro período), 69-79 (35 minutos) e 84-97 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.