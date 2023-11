Sporting perde com o Monza na Taça Challenge de voleibol

Os "leões" conseguiram anular uma desvantagem de dois sets e colocaram o marcador em 2-2, antes de cederem, por fim, no quinto e decisivo set, por 15-12.O Monza entrou mais forte, no Pavilhão João Rocha, e ganhou os dois primeiros sets por 25-23 e 25-19. A resposta sportinguista foi muito forte, com parciais de 25-22 e 25-23, discutindo depois a "negra" quase até ao fim.Na segunda mão, em 29 de novembro, em Itália, o Sporting tem de vencer por 3-0 ou 3-1 para seguir para os oitavos de final, ou no mínimo ganhar por 3-2 para levar a eliminatória para o desempate ("golden set").A outra equipa portuguesa na competição, a Fonte do Bastardo, bateu na terça-feira por 3-0 (27-25, 25-21 e 25-23), os sérvios do Spartak Subotica, também em jogo da primeira mão dos 16 avos de final, na casa dos adversários.