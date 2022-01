Sporting perde com Orenburg na Liga dos Campeões de ténis de mesa

Os "leões" foram forçados a entrar com dois jovens da formação, Guilherme Paulo e Vasco Veloso, pois Diogo Silva e Bode Abiodun testaram positivo ao coronavírus, e não foram capazes de se superiorizar a uma forte formação.





A primeira partida pertenceu a Guilherme Paulo, que saiu derrotado por 0-3 com os parciais de 7-11, 3-11 e 1-11 diante de Shibaev.





No segundo jogo, foi Diogo Carvalho a jogar, mas também saiu derrotado, desta vez por 1-3, com os parciais de 7-11, 4-11, 11-9 e 9-11 frente a Calderano.





No terceiro jogo, coube a Vasco Veloso entrar em ação, mas o jovem atleta do Sporting muito pouco pode fazer diante Ovtcharov, que venceu por 0-3, com os parciais de 1-11, 4-11 e 2-11.





A segunda mão dos quartos de final está agendada para 21 de janeiro na Rússia.