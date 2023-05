Sporting perde com Palma nos penáltis e falha conquista da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting, na sua sétima presença numa final Champions, defrontou neste jogo decisivo os espanhóis do Palma Futsal, no grande jogo da Liga dos Campeões de futsal, que se realizou no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca.