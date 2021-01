Sporting perde com polacos e complica `oitavos` da Taça da Europa de basquetebol

O Sporting complicou hoje o apuramento para os oitavos de final da Taça da Europa de basquetebol, ao perder com os polacos do BM Slam Stal por 85-83, com 45-45 ao intervalo, na segunda jornada do Grupo C.