Sporting perde com VK Lvi Praga e é eliminado na Challenge Cup de voleibol

Os ‘leões’, treinados pelo brasileiro Gersinho, entraram bem no encontro disputado em Horodok, na Ucrânia, e venceram o primeiro parcial por 25-21 em 25 minutos de jogo, mas acabaram por perder essa vantagem.



Os checos venceram os três ‘sets’ seguintes, por 26-24 (27 minutos), 25-23 (26 minutos) e 25-15 (23 minutos), com os dois primeiros muito equilibrados, com diferenças reduzidas, até ao ‘desequilíbrio’ do Sporting no quarto parcial.



Para o Sporting, nomeadamente para o seu treinador, a eliminação não era previsível, e Gersinho tinha mesmo admitido que vencer sem a cedência de ‘sets’ permitiria poupar jogadores para a ronda seguinte, que seria na quarta-feira.



Será o VK Lvi Praga a defrontar na quarta-feira, nos quartos de final, o vencedor do encontro entre o Horodok e os estónios do Saaremaa.



Nos ‘oitavos’ da competição está ainda o Benfica, que defronta fora em 15 de dezembro os turcos do Halkbank Ankara.