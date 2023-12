Sporting perde na "Champions" de ténis de mesa e falha desvio para a Taça Europa

O Sporting falhou hoje a possibilidade de derivar para a Taça Europa de ténis de mesa, ao perder em casa, por 3-2, com o Felermayr Wels, na quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Depois de perder na Áustria por 3-2, os 'leões', já sem hipóteses de continuar na 'Champions', garantida pelos alemães do Borussia Dusseldorf, tinham via aberta para a Taça Europa, contudo, um novo desaire, por igual 3-2, deitou tudo a perder.



O Sporting termina o grupo com quatro pontos, resultantes de outras tantas derrotas, enquanto o Borussia fez o pleno de oito e o Felermayr seis, fruto de dois êxitos contra os portugueses.



O Borussia Dusseldorf é o atual vice-campeão da Europa e recordista de troféus, com 12 títulos, tendo sido bicampeão em 2021 e 2022.