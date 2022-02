Sporting perde na Roménia na Taça da Europa e defrontará russos

O BC Avtodor Saratov ganhou a 'poule' L e será o próximo opositor dos 'leões', que, em duas mãos, têm uma deslocação a Saratov, cidade a cerca de 900 quilómetros sudeste de Moscovo.



Em jogo em atraso da quinta jornada, e depois de ter perdido em Alvalade por 77-83, o conjunto 'verde e branco' procurava o triunfo para ganhar o grupo, contudo, numa partida incaracterística, nunca se encontrou e, apesar de estar na luta até ao fim do terceiro período, nunca esteve na frente do marcador.



Com um início verdadeiramente atípico, o Sporting demorou 4.22 minutos para marcar os primeiros pontos, por Travante Williams, sendo que o segundo cesto surgiu já depois do sexto minuto, que, ainda assim, valia um equilibrado 7-4.



Com sucessivos erros de parte a parte, o marcador avançava muito lentamente, sendo que no fim do primeiro quarto se verificava um anormal 11-7.



Os pupilos de Luís Magalhães melhoraram um pouco no segundo período, contudo os oponentes continuavam sem mostrar os argumentos que lhes garantiu, antecipadamente, a qualificação.



Os 'leões' chegaram a estar a perder por sete pontos (14-7), mas andaram várias vezes a um só ponto, igualando esta fase 14-14, pelo que o intervalo chegou com 25-21.



O Oradea, que suplantou o FC Porto no apuramento para esta segunda fase de grupos, recomeçou melhor a partida e chegou aos dois dígitos de diferença aos 33-23, decorriam 24 minutos, fruto de um melhor acerto ofensivo.



Os conjuntos iam melhorando, lentamente, de desempenho com o avançar do encontro e os lisboetas reagiriam, numa primeira fase apoiados em Justin Tuoyo e depois em Travante Williams, que, com um triplo em cima do gongo, que valia 16 pontos nesta fase, permitia ao Sporting ir para a fase decisiva da partida somente três pontos abaixo, 44-41.



Com Travante agora no banco, o Oradea voltou a começar melhor e a ganhar folga no marcador, que nem o regresso do base sportinguista, que ficaria em 'branco' até ao fim, conseguiu estancar.



Com os triplos a sair mais facilmente, os romenos voltaram a atingir os dois dígitos de diferença, mas agora a chegar aos 20 pontos, aos 65-45, fruto de um parcial de 21-4 que espelhava o total desacerto ofensivo dos portugueses, que o melhor que conseguiram foi um triplo de 'costa a costa' no último lance do desafio.







Jogo no Arena Antonio Alexe, em Oradea.



Oradea -- Sporting, 72-55.



Ao intervalo: 25-21.







Equipas:



- Oradea (72): Dovis Bickauskis (11), Alex Gavrilovic (14), Garlon Green (6), Stephen Holt (21) e Bogdan Nicolescu (2). Jogaram ainda: Kris Richard (4), Tudor Fometescu, Vlad Marinau (3), Nikola Markovic (3), Mark Ogden (8), Enzo Vescan.



- Sporting (55): Travante Williams (16), Diogo Ventura (4), Tanner Omlid (9), Joshua Patton (4) e Justin Tuoyo (9). Jogaram ainda Shakir Smith, João Fernandes, Miguel Cardoso (3), Mike Fofana (5), António Monteiro (3), Daniel Relvão (2) e Diogo Araújo.







Marcha do marcador: 11-7 (10 minutos), 25-21 (intervalo), 44-41 (30 minutos) e 72-55 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.