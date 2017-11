Sporting perde na Ucrânia e falha "play-off" da Liga dos Campeões de andebol

Lusa 18 Nov, 2017, 18:55 / atualizado em 18 Nov, 2017, 18:55 | Outras Modalidades

Os campeões nacionais estavam obrigados a não perder para manter intactas as hipóteses de qualificação para o 'play-off', mas, apesar da boa réplica dada, principalmente na primeira parte, foram incapazes de travar a marcha dos ucranianos no marcador.



Apesar de ter ido para o intervalo a ganhar por 15-14 e de ter conseguido manter o resultado em aberto até ao final do jogo, o Sporting voltou a perder frente ao HC Motor Zaporozhye e saiu derrotado na luta direta com os ucranianos pelo apuramento.



O Sporting marcou primeiro e o equilíbrio dominou a partida nos minutos seguintes com ligeiro ascendente para os 'leões' que lideraram até aos sete minutos, altura em que o HC Motor Zaporozhye passou para a frente do marcador (6-4), pela primeira vez.



Os comandados de Hugo Canela anularam a diferença (6-6) e, aos 14 minutos, foi a vez de a formação 'leonina' alcançar uma vantagem de três golos (10-7), a maior até então, o que levou o treinador da equipa da casa a pedir o primeiro 'time-out'.



O HC Motor Zaporozhye reagiu e reduziu até à diferença mínima, mas o Sporting, mesmo em inferioridade numérica, segurou a liderança (9-11) até ao intervalo e foi para o descanso a ganhar por 15-14.



A equipa da casa entrou mais forte na segunda parte, a dar a volta ao resultado (16-15) e apesar do Sporting ter aguentado o resultado alguns minutos, o HC Motor Zaporozhye, com maior eficácia ofensiva, conseguiu adiantar-se no marcador aos 21-18.



Hugo Canela fez parar o jogo quando perdia por quatro golos (23-19), na maior diferença até então e os 'leões' reduziram para 23-21.



Depois do cartão vermelho mostrado a Lev Tcelishchev, o técnico do Motor pediu um 'time-out', mas o conjunto luso, apesar da superioridade numérica, não conseguiu equilibrar o resultado.



A três minutos do fim, o Sporting perdia por 29-27 e, até ao final da partida, não conseguiu evitar a derrota por 32-29.



A duas jornadas do fim da fase de grupos, o Sporting segue no quarto posto do agrupamento D, com seis pontos nos oito jogos realizados, a oito do líder invicto Montepellier e a cinco do segundo classificado, que é precisamente o HC Motor Zaporozhye.



Jogo no Sport Complex Lokomotiv, em Kharkov.



HC Motor Zaporozhye - Sporting, 32-29.



Ao intervalo: 14-15.







Sob a arbitragem da dupla Andrei Gousko e Siarhei Repkin, da Bielorrússia, as equipas e marcaram com os seguintes jogadores:



- HC Motor Zaporozhye: Victor Kireev, Anton Terekhov e Gennadly Komok (g.r.), Iuri Kubatko, Maxim Babichev (1), Aidenas Malasinskas (8), Olexandr Shevelev, Zakhar Denysov (2), Dmytro Doroshchuk (2), Artem Kozakevych (6), Pawel Paczkowski (2), Aliaksei Shynkel (3), Igor Soroka (1), Lev Tcelishchev, Sergey Shelmenko (2) e Barys Pukhouski (5).



Treinador: Evgeny Budko.



- Sporting: Aljosa Cudic e Manuel Gaspar (g.r.), Pedro Valdez (3), Pedro Portela (4), Michal Kopco (1), Bosko Bjelanovic, Carlos Ruesga (1), Frankis Carol (7), Tiago Rocha (3), Carlos Carneiro, Francisco Tavares, Edmilson Araújo (4), Bruno Gaspar, Ivan Nikcevic (4), Janko Bozovic e Felipe Borges (2).



Treinador: Hugo Canela.



Assistência: cerca de 2.400 espectadores.