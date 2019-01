Sporting quer revalidar títulos europeus de corta-mato nas Açoteias

Lusa Comentários 22 Jan, 2019, 15:31 / atualizado em 22 Jan, 2019, 15:32 | Outras Modalidades

Licínio Pimentel e Sara Moreira, acompanhados por Carlos Silva, coordenador da secção de atletismo do clube, estiveram presentes na conferência de imprensa de apresentação da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, realizada na câmara de Albufeira.



O Sporting sagrou-se campeão europeu de clubes, em masculinos e femininos, na prova disputada em Mira, no distrito de Coimbra, em 2018, e está preparado para "fazer valer esses créditos", disse Carlos Silva.



"Queremos alcançar o melhor resultado possível, o qual passa em primeiro lugar por chegar ao pódio. Queremos entrar nessa luta e, se conquistarmos o lugar mais alto do pódio, concretizaremos um grande objetivo", afirmou.



A atleta do Sporting Sara Moreira destacou o facto de Portugal, "um país tão pequeno", receber a competição pelo segundo ano consecutivo, o que confirma a qualidade das suas organizações.



"Como capitã, posso garantir que estamos a preparar-nos para tentar revalidar o título. É o objetivo de todas e é por isso que vamos lutar", garantiu a atleta, que no ano passado foi quinta classificada, em termos individuais.



Licínio Pimentel, capitão da equipa masculina do Sporting, assegurou que o conjunto 'leonino' está preparado para somar mais um título coletivo.



"Este ano, a aposta dos outros clubes intensificou-se. É uma competição com uma participação cada vez maior e esperamos estar todos bem naquele dia. Vamos dar o nosso melhor e tentar ser campeões", afirmou o atleta, 11.º classificado na edição de 2018.



A Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, disputada pela oitava vez no Algarve, contará com um total de 63 equipas de 23 países, em seniores e juniores, juntando cerca de 600 atletas.



"Com os 23 países inscritos, conseguimos bater o anterior recorde de 21 nações representadas. É um novo recorde no historial das 56 edições da competição", sublinhou Jorge Santos, presidente da Associação de Atletismo do Algarve.



Nas provas de juniores (sub-20), os representantes portugueses serão o Benfica, em masculinos - vice-campeão europeu em 2018 -, e o Sporting, em femininos.



No total, as provas integradas no 42.º Crosse Internacional das Amendoeiras, incluindo competições de âmbito regional, desporto adaptado e desporto escolar, vão juntar na pista das Açoteias mais de quatro mil atletas durante uma semana.